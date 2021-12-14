За нарушение ПДД у тольяттинца арестовали Toyota Corolla

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В г. Тольятти судебные приставы арестовали иномарку должника, не оплатившего свыше 70 административных штрафов.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти на исполнении находилось 77 исполнительных производств, объединенных в сводное, в отношении нарушителя ПДД. Общая задолженность по административным правонарушениям в области дорожного движения составила почти 62 тысячи рублей.

В ходе рейда судебными приставами транспортное средство, принадлежащее должнику, было установлено. Судебный пристав-исполнитель в отношении принадлежащего мужчине транспортного средства составил акт описи и ареста. Автомобиль «Toyota Corolla» был передал на ответственное хранение в специализированную организацию. Должнику же разъяснили, что если он не погасит долг, то иномарку отправят на реализацию.

Узнав, что транспортное средство может быть продано, должник полностью погасил задолженность в 62 тысячи рублей. Сводное исполнительное производство окончено.