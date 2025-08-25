За минувшие выходные самарские лесники трижды спасали лес от огня

184

Лесопожарные бригады выезжали на тушение сопредельных к лесному фонду территорий в Шенталинском, Похвистневском и Волжском районах. Общая площадь пожаров на сопредельной территории – более 120 гектаров. Переход огня в лес не допущен.



Тем временем в этом сезоне ликвидировано уже 18 лесных пожаров. Всего было задействовано 293 человека и 114 единиц техники, в том числе силы ГБУ СО «Самаралес» – 89 единиц техники и 215 огнеборцев.



Все лесные пожары произошли по вине человека. Напоминаем, что даже бездумно брошенный окурок может стать причиной трагедии. Если заметил возгорание в лесу – звони 8(846)231-00-63.

Фото: минприроды Самарской области