За год количество погибших от метадона самарцев выросло почти в 3 раза

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В 2023 году от употребления метадона скончались 122 жителя в Самарской области. Для сравнения — в 2022 году этот показатель составлял 47 человек. Цифры приведены в документе, опубликованном на сайте правительства Самарской области, пишет Волга Ньюс.

В соответствии с опубликованным распоряжением, в 2024 году будет продолжена реализация госпрограммы "Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области".

В этом же документе содержится статистическая информация. В частности, отмечается, что по двум показателям — "Количество случаев отравления наркотиками, в том числе, среди несовершеннолетних" и "Количество случаев смерти в результате употребления наркотиков" — не были достигнуты плановые значения.

Так, плановым значением по первому показателю (отравление) было 11,4 случая на 100 тыс. человек, что соответствовало бы выявлению не более 359 отравлений. По факту же официально зарегистрировали 436 случаев.

Плановое значение второго показателя (количество смертельных случаев) составляло 2,6 случая на 100 тыс. человек, что соответствовало бы выявлению не более 82 смертельных отравлений. Фактические же значение составило 166 случаев.

"Недостижение обусловлено зафиксированным в последние годы в России увеличением масштабов незаконного оборота потребления синтетических наркотиков, воздействие которых на организм в большинстве случаев приводит к передозировкам", — отмечается в документе.

Особое влияние на изменение ситуации с отравлениями и смертностью от употребления наркотиков, по мнению региональных властей, связано с присутствующим на наркорынке синтетическим опиоидом метадона.

"Значительная часть отравлений, зарегистрированных в 2023 году (194 случая из 436 или 44,5%) связана с его употреблением, — отмечается в сообщении. — От употребления метадона скончались 122 человека (в 2022 году — 47 человек)".