За езду в нетрезвом виде тольяттинец лишился автомобиля

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Судебные приставы Автозаводского района №1 г. Тольятти конфисковали у местного жителя «двенашку» за то, что он сел за руль в состоянии опьянения. Автомобиль передали в Росимущество.

Мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и лишенный права на управление транспортным средством, вновь сел за руль. Его остановили сотрудники ДПС. Мужчина имел все видимые признаки опьянения, однако от медосвидетельствования он отказался.

Суд признал жителя г. Тольятти виновным в совершении преступления по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов. Кроме того, судья постановил конфисковать автотранспортное средство, на котором было совершено преступление.

В отделении судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти возбудили исполнительное производство. Автомобиль отечественного производства конфисковали и передали в доход государства.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.