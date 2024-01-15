Wildberries разыскивает 16 сотрудников сгоревшего склада

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Wildberries продолжает поиски 16 человек, работавших на складе в петербургских Шушарах 13 января, когда там произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне вечером сообщалось, что компания не может связаться с 54 сотрудниками, которые присутствовали на складе во время пожара. Отмечалось, что некоторые из этих людей оставили на рабочем месте личные вещи, включая телефоны, чтобы быстро и безопасно эвакуироваться.

"На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек", - цитирует агентство сообщение Wildberries.

Напомним, пожар в петербургском логистическом центре маркетплейса Wildberries начался в субботу утром. Огонь вспыхнул в недавно построенном в поселке Шушары складском комплексе, где хранились товары, предназначенные для дальнейшего направления в пункты выдачи заказов. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение был ликвидировано спустя сутки.

Персонал склада был эвакуирован. Предполагается, что ущерб от пожара на складе Wildberries может составить 10-11 миллиардов рублей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries, пишет РГ.