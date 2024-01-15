Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы стали на 27% чаще покупать предметы интерьера
Самарцы стали на 27% чаще покупать предметы интерьера
Детский сад в Самаре оснастили оборудованием для автоматической регулировки отопления
Детский сад в Самаре оснастили оборудованием для автоматической регулировки отопления
В Турции заявили о готовности Анкары выдержать давление по санкциям против РФ
В Турции заявили о готовности Анкары выдержать давление по санкциям против РФ
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
В Сергиевском районе будут судить вора-подростка
В Сергиевском районе будут судить вора-подростка
В каждой второй компании в Самаре действуют реферальные рекрутинговые программы
В каждой второй компании в Самаре действуют реферальные рекрутинговые программы
Спрос на вторичное жилье в России рекордно снизился до 38%
Спрос на вторичное жилье в России рекордно снизился до 38%
Студентка Самарского университета им. Королёва рассчитала оптимальные условия миссии по исследованию Фобоса
Студентка Самарского университета им. Королёва рассчитала оптимальные условия миссии по исследованию Фобоса
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
-1.26
EUR 96.75
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам в музее Рязанова расскажут про советский авангард
Премьеру спектакля "Шагаем за Маяковским" покажут в Самарском театре "Город"
Тольяттинец Владимир Шешенин второй раз подряд стал победителем «Гонки чемпионов»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Wildberries разыскивает 16 сотрудников сгоревшего склада

15 января 2024 09:29
145
Wildberries разыскивает 16 сотрудников сгоревшего склада

Wildberries продолжает поиски 16 человек, работавших на складе в петербургских Шушарах 13 января, когда там произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне вечером сообщалось, что компания не может связаться с 54 сотрудниками, которые присутствовали на складе во время пожара. Отмечалось, что некоторые из этих людей оставили на рабочем месте личные вещи, включая телефоны, чтобы быстро и безопасно эвакуироваться.

"На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек", - цитирует агентство сообщение Wildberries.

Напомним, пожар в петербургском логистическом центре маркетплейса Wildberries начался в субботу утром. Огонь вспыхнул в недавно построенном в поселке Шушары складском комплексе, где хранились товары, предназначенные для дальнейшего направления в пункты выдачи заказов. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение был ликвидировано спустя сутки.

Персонал склада был эвакуирован. Предполагается, что ущерб от пожара на складе Wildberries может составить 10-11 миллиардов рублей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries, пишет РГ.

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Погибших и пострадавших нет.
13 января 2024, 17:31
В Самаре ликвидировали пожар в подсобном помещении на улице Алма-Атинская, 29
Погибших и пострадавших нет. Общество
998
Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали на площади 70 тысяч квадратов
13 января 2024, 13:12
Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали на площади 70 тысяч квадратов
Пострадавших нет. Происшествия
948
Wildberries сообщил о компенсации продавцам за утраченные при пожаре товары
13 января 2024, 11:58
Wildberries сообщил о компенсации продавцам за утраченные при пожаре товары
Все люди из горящего склада в Санкт-Петербурге эвакуированы. Общество
819
В центре внимания
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
15 января 2024  11:33
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
41
Продолжается отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства.
14 января 2024  11:23
Продолжается отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства
715
Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года
13 января 2024  13:47
Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года
962
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
13 января 2024  10:53
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
825
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
13 января 2024  10:10
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
873
Весь список