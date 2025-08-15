Взрыв на пороховом заводе под Рязанью: пять погибших и более 100 пострадавших.

72

В пороховом цеху завода «Эластик» под Рязанью произошел взрыв. В результате происшествия погибли пять человек, более 100 пострадали. Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв, пишет "Газета.Ru".

В Рязанской области на заводе «Эластик» около 10:30 произошел взрыв после возгорания в пороховом цехе. По информации губернатора Павла Малкова, погибли пять человек, более 100 получили травмы.

«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

После инцидента было эвакуировано более 100 работников, но под обломками конструкций остаются еще минимум 20 человек.По информации Telegram-канала Baza, доступ к ним затруднен.

Кроме того, создан штаб по ликвидации последствий взрыва. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Экстренные службы продолжают работу на месте ЧС — задействованы 70 специалистов и 28 единиц техники МЧС России. В ведомстве заверили, что угрозы жилому сектору нет.

По предварительной информации, причины взрыва не связаны с атакой БПЛА — в регионе не объявлялся режим угрозы беспилотной опасности, пишет Baza.

Фото: pxhere.com