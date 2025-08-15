Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело.
Взрыв на пороховом заводе под Рязанью: пять погибших и более 100 пострадавших.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мигрантов, обвиняемых в хулиганстве и повреждении имущества
Накануне выходных инспекторы ГИМС усиливают контроль за соблюдением правил навигации и безопасности на воде. 
Инспекторы ГИМС патрулируют водоемы региона
На конечную остановку «Самара Арена» подадут дополнительные трамваи, работающие на маршрутах №№ 5, 11, 12.
Дополнительный транспорт предоставят болельщикам в день футбольного матча в Самаре
Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.77
0.17
EUR 93.06
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Взрыв на пороховом заводе под Рязанью: пять погибших и более 100 пострадавших.

15 августа 2025 17:55
72
Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело.

В пороховом цеху завода «Эластик» под Рязанью произошел взрыв. В результате происшествия погибли пять человек, более 100 пострадали. Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв, пишет "Газета.Ru".

В Рязанской области на заводе «Эластик» около 10:30 произошел взрыв после возгорания в пороховом цехе. По информации губернатора Павла Малкова, погибли пять человек, более 100 получили травмы.

«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

После инцидента было эвакуировано более 100 работников, но под обломками конструкций остаются еще минимум 20 человек.По информации Telegram-канала Baza, доступ к ним затруднен.

Кроме того, создан штаб по ликвидации последствий взрыва. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Экстренные службы продолжают работу на месте ЧС — задействованы 70 специалистов и 28 единиц техники МЧС России. В ведомстве заверили, что угрозы жилому сектору нет. 

По предварительной информации, причины взрыва не связаны с атакой БПЛА — в регионе не объявлялся режим угрозы беспилотной опасности, пишет Baza.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
15 августа 2025, 13:40
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Пожарные службы Самарской области быстро справились с возгоранием. Происшествия
205
В Самаре тушили пожар в пекарне
15 августа 2025, 11:33
В Самаре тушили пожар в пекарне
На месте работали 28 специалистов на 10 машинах. Происшествия
276
Для тушения привлекаются 7 специалистов, 2 единицы техники.
12 августа 2025, 16:47
В Самаре на улице Ново-Садовой во время движения загорелся автобус
Для тушения привлекаются 7 специалистов, 2 единицы техники. Происшествия
526
В центре внимания
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
181
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
185
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
294
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025  10:32
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
291
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
15 августа 2025  09:25
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
251
Весь список