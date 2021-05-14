В СДТ «Трест-11» поселка Энергетик горят 13 дачных строений и сухая трава на общей площади 2 га

87

Днем 14 мая в ЦУКС СО поступило сообщение о пожаре поселке Энергетик, СДТ «Трест-11».

В 16:12 на месте вызова горели 4 заброшенных строения на 2 очагах, на общей площади пожара 500 кв.м., был объявлен повышенный ранг вызова – Пожар №2.

По состоянию на 17:13 на месте пожара происходит горение 13 дачных строений и сухой травы на общей площади 2 га, объявлен повышенный ранг вызова – Пожар №3.

Для тушения пожара привлечено 118 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 83 человека и 21 ед. техники, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: облМЧС