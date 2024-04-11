Я нашел ошибку
Главные новости:
Во «Дворце ветеранов» для пенсионеров сотрудники полиции и представители Общественного совета при ГУ МВД СО организовали профилактическую встречу.
В Самарской области проходит акция «Школа безопасности для пенсионеров»
"РКС-Самара" срочно убирают гаражи, незаконно зависшие над коммуникациями
"РКС-Самара" срочно убирают гаражи, незаконно зависшие над коммуникациями
Влюбленные из Самары сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»
Влюбленные из Самары сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»
В Самаре ищут уборщиков для Дворца спорта имени Владимира Высоцкого
В Самаре ищут уборщиков для Дворца спорта имени Владимира Высоцкого
Стерлядь не исключили из Красной книги Самарской области
Стерлядь не исключили из Красной книги Самарской области
Самарским собакам разрешили лаять по ночам
Самарским собакам разрешили лаять по ночам
МИД рекомендовал россиянам не ездить в три страны Ближнего Востока
МИД рекомендовал россиянам не ездить в три страны Ближнего Востока
Больше всего россияне любят работу в офисе из-за общения с коллегами
Больше всего россияне любят работу в офисе из-за общения с коллегами
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
0.47
EUR 101.23
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Областная библиотека приглашает на концерт с участием артистов Самарского академического театра оперы и балета
Средники, субботники, экодесанты - в регионе продолжается месячник благоустройства
Самарский зоопарк приглашает отметить День космонавтики
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Водителю из Тольятти пришлось заплатить за травму пассажирки

11 апреля 2024 10:43
139
Водителю из Тольятти пришлось заплатить за травму пассажира

Судебные приставы Автозаводского района №2 г. Тольятти взыскали с водителя «Лады Калины», по вине которого произошла авария, компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего пассажира. Размер выплаты составил полмиллиона рублей.

Житель г. Тольятти, находясь за рулем отечественного автомобиля, при повороте налево не уступил дорогу встречному транспортному средству. В результате столкновения пассажирка «Лады Калины» получила серьезные повреждения грудной клетки, ребер и крестца. Пострадавшей потребовалась срочная медицинская помощь. Позднее она обратилась с иском в суд.

Исполнительный документ о взыскании с виновника аварии компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти. К должнику был применен комплекс мер принудительного взыскания. Вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке, а также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства.

‍Столкнувшись с ограничительными мерами, мужчина поспешил оплатить задолженность.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Кинельском районе мужчина незаконно застрелил косулю
10 апреля 2024, 09:54
В Кинельском районе мужчина незаконно застрелил косулю
Ему пришлось возместить государству материальный ущерб за охоту без специального разрешения. Происшествия
254
Жительница Самары торговала вином без специального разрешения
09 апреля 2024, 10:48
Жительница Самары торговала вином без специального разрешения
Судебные приставы взыскали административный штраф в 250 тысяч рублей с владелицы продуктового магазина. Происшествия
325
Самарец заказал у неустановленного лица через Интернет наркотическое средство
08 апреля 2024, 11:49
Самарец заказал у неустановленного лица через Интернет наркотическое средство
Не желая замены наказания на более строгое, должник полностью погасил уголовный штраф в установленный срок. Общество
311
В центре внимания
12 апреля в Самаре пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
11 апреля 2024  11:30
12 апреля в Самаре пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
141
15 апреля на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы
11 апреля 2024  11:03
15 апреля на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы
162
Самарский губернатор заявил о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования
11 апреля 2024  09:19
Самарский губернатор заявил о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования
293
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров вузов Самарской области.
10 апреля 2024  16:23
В Самаре обсудили концепцию научно-технологического развития региона
353
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
10 апреля 2024  13:17
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
305
Весь список