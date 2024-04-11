Водителю из Тольятти пришлось заплатить за травму пассажирки

139

Судебные приставы Автозаводского района №2 г. Тольятти взыскали с водителя «Лады Калины», по вине которого произошла авария, компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего пассажира. Размер выплаты составил полмиллиона рублей.



Житель г. Тольятти, находясь за рулем отечественного автомобиля, при повороте налево не уступил дорогу встречному транспортному средству. В результате столкновения пассажирка «Лады Калины» получила серьезные повреждения грудной клетки, ребер и крестца. Пострадавшей потребовалась срочная медицинская помощь. Позднее она обратилась с иском в суд.



Исполнительный документ о взыскании с виновника аварии компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти. К должнику был применен комплекс мер принудительного взыскания. Вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке, а также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства.



‍Столкнувшись с ограничительными мерами, мужчина поспешил оплатить задолженность.