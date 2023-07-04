Водитель маршрутки в Тольятти выплатил пассажирке моральный вред в размере 150 тысяч рублей

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Житель г. Тольятти, управляя пассажирским микроавтобусом, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся навстречу транспортом. В результате ДТП пассажирка микроавтобуса получила серьезные травмы.

Водитель маршрутки, в салоне которого находились пассажиры, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с троллейбусом. В результате инцидента пассажирка микроавтобуса получила серьезные ушибы и переломы грудных позвонков. Дело было рассмотрено в суде. Служители Фемиды назначили нарушителю наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и обязали выплатить потерпевшей моральный вред в размере 150 тысяч рублей. Исполнительные документы поступили на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску.

Судебный пристав уведомил должника о возбужденном исполнительном производстве, разъяснив последствия несвоевременной уплаты долга. Бездействие мужчины привело к дополнительным финансовым обязательствам — в отношении должника вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 10 тысяч рублей. Сотрудник Службы также ограничил мужчину в праве выезда за пределы Российской Федерации и обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся в кредитных организациях.

После примененных мер мужчина поспешил компенсировать моральный вред и оплатил задолженность в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.