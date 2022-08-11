Водитель из Нефтегорска выпил в 8 раз больше разрешенного

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При патрулировании улиц с. Утевка Нефтегорского района сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку. За рулем находился 42-летний местный житель.

В ходе беседы с водителем полицейские почувствовали, что от него исходит резкий запах спиртного. Полицейские отстранили нарушителя от управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование на месте показало 1,347мг. спирта на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый показатель более чем в 8 раз.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления материала сотрудники ГИБДД установили, что в июле 2020 года водитель уже был лишен права управления транспортным средством за совершение правонарушения по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) на срок 1 год и 6 месяцев. Срок лишения закончился в феврале 2022 года, гражданину было возвращено водительское удостоверение в установленном законом порядке в апреле 2022 года.

Группой дознания МО МВД России «Нефтегорский» в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает наказание с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции еще раз напоминают водителям о том, что алкоголь рассеивает внимание, увеличивает время реагирования, нарушает координацию движения. Пьяный водитель за рулем автомобиля — это чрезвычайное происшествие. Он создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Алкоголь является наиболее частой причиной ДТП.