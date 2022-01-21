Водитель из Кинель-Черкасского района выпил в семь раз больше допустимого

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Находясь на маршруте патрулирования сотрудники дорожно-патрульной службы Отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району остановили автомобиль "Ауди", двигающийся с нарушением правил дорожного движения. В ходе общения с водителем 1981 года рождения сотрудники полиции обратили внимание на то, что у него имеются явные признаки алкогольного опьянения. Правоохранители отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, с чем он согласился. Результат освидетельствования показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,074 мг/л, что почти в семь раз превышает допустимую норму.

В ходе проверки установили личность нарушителя и выяснилось, что в апреле 2020 года он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишён права управления транспортными средствами.

Отделом дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.