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Во время пожара на Некрасовской в Самаре погиб ребенок

11 января 2023 13:32
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Во время пожара на Некрасовской в Самаре погиб ребенок

Как сообщалось ранее, 11 января 2023 года на улице Некрасовской в 3-ех этажном жилом доме произошел пожар. По предварительным данным, уже в машине скорой помощи  умер 4-летний ребенок от отравления угарным газом.

По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время на месте происшествия находится заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области – Воеводин А.В., руководитель отдела криминалистики, следователи – криминалисты, руководство и сотрудники Куйбышевского межрайонного следственного отдела. В настоящее время принимаются меры к полному тушению пожара, после чего сотрудники следственного управления приступят к осмотру места происшествия. Выясняются причины пожара, лица, которые могли пострадать в результате возгорания, сообщает СУ СК.

Теги: Пожар Уголовное дело

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