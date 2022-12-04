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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец после ссоры поджег квартиру сожительницы

4 декабря 2022 12:40
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Тольяттинец после ссоры поджег квартиру сожительницы

В полицию Тольятти поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на улице Ленина.

Владелицей квартиры является местная  жительница 1972 года рождения. Заявительница пояснила, что в квартире вместе с ней проживает ее сожитель.  Утром между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина разбил флакон парфюмерной воды и поджог жидкость. При этом сам получил телесные повреждения и с места происшествия госпитализирован в лечебное учреждение.

Потерпевшая обратилась к сотрудникам полиции с просьбой привлечь к ответственности «поджигателя». Она  предоставила  документы, согласно которым ущерб от действий злоумышленника является для нее значительным и составляет 100 тысяч рублей.

Мужчина 1976 года рождения признал вину в содеянном и пояснил, что правонарушение совершил в алкогольном опьянении.

Возбуждено уголовное дело. 

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на то, что разрешать возникающие недопонимания необходимо мирными, ненасильственными методами. Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, незамедлительно сообщайте об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Теги: Пожар Уголовное дело

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