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В Красноярском районе пьяный поджег хранилище сена

29 августа 2022 13:33
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В Красноярском районе пьяный поджег хранилище сена

Причиненный частному предпринимателю ущерб составил 337,5 тысяч рублей.

Днем 11 августа текущего года в дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району поступило сообщение о пожаре в поселке Конезавод Самарской области: загорелось хранилище, в котором находилось 300 рулонов сена, принадлежащих местному фермеру.

Сотрудники полиции опросили пострадавшего и возможных очевидцев, изъяли необходимую документацию. В результате проведения пожарно-технической экспертизы, специалистами установлено, что причиной пожара стал поджог. Согласно предоставленным потерпевшим документам, ущерб от действий злоумышленника составил 337,5 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», возбуждено уголовное дело. Следователем в службы и подразделения территориального органа внутренних дел направлены поручения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий к сотрудникам полиции поступила информация, что к поджогу может быть причастен недавно уволенный потерпевшим за злоупотребление алкоголем на рабочем месте тракторист – ранее не судимый местный житель 1998 года рождения.

Оперуполномоченные задержали мужчину по месту проживания. Он признал свою вину в содеянном правонарушении, раскаялся, выразил готовность сотрудничать со следствием и возместить ущерб потерпевшему. Задержанный пояснил, что совершил поджог в алкогольном опьянении из-за обиды на работодателя. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Теги: Пожар Уголовное дело

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