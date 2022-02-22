В Сызрани владелец частного дома лишился бытовой техники на общую сумму 88 тысяч рублей

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В дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" поступило сообщение от диспетчера пожарной охраны о том, что произошло возгорание деревянного дома. Также сообщалось, что в ходе тушения пожара пострадавших нет, но, со слов собственника помещения, обнаружена пропажа имущества.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя 1980 года рождения и установили, что при осмотре помещения после пожара он не обнаружил стиральной машины, холодильника, велосипеда, строительных инструментов, сварочного аппарата и ещё некоторых вещей. Материальный ущерб, причиненный жителю Сызрани, составил 88 тысяч рублей.

Предположив, что крупногабаритные вещи злоумышленники не смогли бы вынести с места преступления на руках, оперуполномоченные проверили записи с камер видеонаблюдения, расположенных по вероятному пути передвижения преступников.

Проверив 18 водителей автотранспорта, которые проезжали рядом с местом происшествия незадолго до пожара, сотрудники уголовного розыска установили водителя автомобиля «ГАЗель», занимающегося грузоперевозками. Ранее судимый 27-летний молодой человек пояснил полицейским, что с указанного адреса вывозил в ломбард не принадлежащие ему холодильник и стиральную машину.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска установлены, задержаны и доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства еще двое подозреваемых в совершении хищения имущества заявителя, один из которых оказался его соседом. Мужчины вину в противоправном деянии признали в полном объеме, как и водитель «ГАЗели».

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении троих местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Судом, по ходатайству органа следствия, соседу заявителя 1991 года рождения и водителю грузового автомобиля избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий - ранее судимый за имущественные преступления фигурант 1990 года рождения, заключен под стражу. Полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.