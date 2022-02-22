Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы могут принять участие в конкурсе по созданию Маслены
Самарцы могут принять участие в конкурсе по созданию Маслены
Сирия поддерживает признание ДНР и ЛНР
Самарцам рассказали, какую помощь будут оказывать приезжающим из ДНР и ЛНР
Самарцам рассказали, какую помощь будут оказывать приезжающим из ДНР и ЛНР
59% мужчин сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве
59% мужчин сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве
Самарец дал взятку 100 тысяч рублей за оформление военного билета
Самарец дал взятку 100 тысяч рублей за оформление военного билета
Самарцы назвали проблемы поиска работы после 45 лет
Самарцы назвали проблемы поиска работы после 45 лет
За прошедшие сутки в Самаре вывезено 6300 тонн снега
За прошедшие сутки в Самаре вывезено 6300 тонн снега
Жена бывшего экс-полицейского из Петра Дубравы, которого судят за убийство, подала на развод
Жена бывшего экс-полицейского из Петра Дубравы, которого судят за убийство, подала на развод
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.77
1.01
EUR 87.34
1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Жителей региона приглашают на кинопоказы и онлайн-экскурсии в честь Дня защитника Отечества
В Самаре традиционно пройдет Зимний Грушинский
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани владелец частного дома лишился бытовой техники на общую сумму 88 тысяч рублей

22 февраля 2022 11:38
136
В Сызрани владелец частного дома лишился бытовой техники на общую сумму 88 тысяч рублей

В дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" поступило сообщение от диспетчера пожарной охраны о том, что произошло возгорание деревянного дома. Также сообщалось, что в ходе тушения пожара пострадавших нет, но, со слов собственника помещения, обнаружена пропажа имущества.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя 1980 года рождения и установили, что при осмотре помещения после пожара он не обнаружил стиральной машины, холодильника, велосипеда, строительных инструментов, сварочного аппарата и ещё некоторых вещей. Материальный ущерб, причиненный жителю Сызрани, составил 88 тысяч рублей.

Предположив, что крупногабаритные вещи злоумышленники не смогли бы вынести с места преступления на руках, оперуполномоченные проверили записи с камер видеонаблюдения, расположенных по вероятному пути передвижения преступников.

Проверив 18 водителей автотранспорта, которые проезжали рядом с местом происшествия незадолго до пожара, сотрудники уголовного розыска установили водителя автомобиля «ГАЗель», занимающегося грузоперевозками. Ранее судимый 27-летний молодой человек пояснил полицейским, что с указанного адреса вывозил в ломбард не принадлежащие ему холодильник и стиральную машину.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска установлены, задержаны и доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства еще двое подозреваемых в совершении хищения имущества заявителя, один из которых оказался его соседом. Мужчины вину в противоправном деянии признали в полном объеме, как и водитель «ГАЗели».

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении троих местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Судом, по ходатайству органа следствия, соседу заявителя 1991 года рождения и водителю грузового автомобиля избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий - ранее судимый за имущественные преступления фигурант 1990 года рождения, заключен под стражу. Полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Теги: Кража Пожар Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Кинеле полицейские задержали подозреваемых в приготовлении к хищению нефтепродуктов
20 февраля 2022, 12:12
В Кинеле полицейские задержали подозреваемых в приготовлении к хищению нефтепродуктов
По данным полицейских, предполагаемыми злоумышленниками являются близкие родственники. Криминал
734
Самарец нашел телефон и перекачивал с него деньги на чужие счета
18 февраля 2022, 12:20
Самарец нашел телефон и перекачивал с него деньги на чужие счета
Свою вину в содеянном задержанный оперуполномоченными 36-летний мужчина признал и обязался возместить причиненный ущерб. Криминал
500
Угонщик из Волжского района завладел чужим автомобилем, так как устал идти пешком
15 февраля 2022, 10:47
Угонщик из Волжского района завладел чужим автомобилем, так как устал идти пешком
Автовладелец пояснил сотрудникам полиции, что всегда оставляет автомобиль в своем дворе с ключом в замке зажигания, в связи с неисправностью личинки замка.  Криминал
752
В центре внимания
Телеобращение Путина.
21 февраля 2022  22:39
Телеканал "Россия-24": обращение Владимира Путина
1027
О пунктах сбора вещей и иной помощи будет сообщено дополнительно. 
21 февраля 2022  21:18
Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за желание помочь вынужденным переселенцам с Донбасса
843
Дмитрий Азаров доложил полномочному представителю о готовности принять в Самарской области около 1000 человек.
21 февраля 2022  21:03
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров обсудили вопросы размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в регионе 
1712
Обсудили готовность пунктов временного размещения, обеспечения людей всем необходимым, вопросы организации транспортного сопровождения и оказания медпомощи.
21 февраля 2022  19:08
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу приема и размещения переселенцев из Донецкой и Луганской областей
1018
Самарский блогер показал, что стало со стадионом «Буревестник», переданным в руки частника
21 февраля 2022  15:07
Самарский блогер показал, что стало со стадионом «Буревестник», переданным в руки частника
575
Весь список