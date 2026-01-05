В Кинельском районе на автодороге две иномарки столкнулись на встречной полосе

4 января на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 11 человек и 1 погиб. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 259 нарушений ПДД РФ, в том числе 42 нарушений светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» и 16 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Одно ДТП произошло в 14:45 час. в Кинельском районе. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует: 56-летний мужчина, управляя автомобилем DATSUN ON-DO, двигался по автодороге «Самара-Бугуруслан».

В пути следования, на 64 км указанной автодороги, выехал на полосу встречного движения, в месте, где это запрещено, и совершил столкновение автомобилем TOYOTA RAV 4, под управлением 64-летнего водителя, который двигался во встречном направлении со стороны г. Бугуруслан. 57-летняя женщина-пассажир DATSUN госпитализирована.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО