Почти 430 тысяч тонн продукции АПК было экспортировано из Самарской области за 11 месяцев 2025 года.
Вячеслав Федорищев отметил рост экспорта продукции АПК почти на 20%
Музыкальный инструмент, качественные акустические колонки, микрофоны были приобретены на средства сертификата номиналом 500 тысяч рублей. 
Тульский баян «Этюд» торжественно вручен коллективу ДК сельского поселения Тимофеевка
Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести снегоход и в преддверии Нового года, получив от родственников денежный подарок, решил осуществить свою мечту.
Самарец перевел деньги мошенникам. мечтая приобрести снегоход
Новогоднее спортивное мероприятие для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
В Самаре пройдет День адаптивного спорта
Пытаясь уехать после убийства животных с места происшествия, поняли, что замечены егерями, бросили автомобиль и скрылись.
Два жителя Самарской области занимались незаконной охотой
Постарайтесь по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте.
Днем 5 января в регионе ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
В ночь с 4 на 5 января на улицы города было выведено 189 спецмашин и 145 рабочих.
В Самаре коммунальные и дорожные службы ликвидируют последствия снегопада
8 января историк, главный хранитель Музея Рязанова Татьяна Пульная прочитает лекцию «Самара зимняя».
Мероприятия Музея Эльдара Рязанова 8 и 10 января
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Кинельском районе на автодороге две иномарки столкнулись на встречной полосе

203
Госпитализирована женщина-пассажир одного из автомобилей.

4 января на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 11 человек и 1 погиб. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 259 нарушений ПДД РФ, в том числе 42 нарушений светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» и 16 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Одно ДТП произошло в 14:45 час. в Кинельском районе. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует: 56-летний мужчина, управляя автомобилем DATSUN ON-DO, двигался по автодороге «Самара-Бугуруслан».

В пути следования, на 64 км указанной автодороги, выехал на полосу встречного движения, в месте, где это запрещено, и совершил столкновение автомобилем TOYOTA RAV 4, под управлением 64-летнего водителя, который двигался во встречном направлении со стороны г. Бугуруслан. 57-летняя женщина-пассажир DATSUN госпитализирована.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

