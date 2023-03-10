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Виновник ДТП в Самаре возместил пострадавшей моральный вред

10 марта 2023 10:16
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Виновник ДТП в Самаре возместил пострадавшей моральный вред

Житель г. Самары возместил причиненный преступлением вред в размере 150 тысяч рублей после того, как судебные приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его транспортного средства.

Мужчина, управляя автомобилем, совершил преступление, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд признал местного жителя виновным в совершении преступления и обязал компенсировать моральный вред в размере 150 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Железнодорожников района г. Самары. Судебным приставом-исполнителем должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, и о возможности применения к нему мер принудительного исполнения.

За неисполнение решения суда в установленный законом срок сотрудником Службы вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника. Не дожидаясь  серьезных последствий, молодой человек оплатил долг в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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