«Ваш родственник попал в беду»: пенсионерка из Тольятти отдала мошеннику 500 тысяч рублей

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"Жительнице Тольятти 1938 года рождения позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее дочь попала в ДТП", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Злоумышленник потребовал передать ему 500 тысяч рублей «за решение проблем».

Пенсионерка добровольно отдала деньги незнакомцу, который приехал к ней домой.

Обман вскрылся практически сразу, как только у женщины появилась возможность позвонить близким, после чего она сообщила о произошедшем в полицию.

По данному факту проводится проверка.

Фото из открытых источников