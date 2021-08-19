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«Ваш родственник попал в беду»: пенсионерка из Тольятти отдала мошеннику 500 тысяч рублей

19 августа 2021 09:16
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Злоумышленник потребовал передать ему 500 тысяч рублей «за решение проблем».

"Жительнице Тольятти 1938 года рождения позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее дочь попала в ДТП", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Злоумышленник потребовал передать ему 500 тысяч рублей «за решение проблем».

Пенсионерка добровольно отдала деньги незнакомцу, который приехал к ней домой.

Обман вскрылся практически сразу, как только у женщины появилась возможность позвонить близким, после чего она сообщила о произошедшем в полицию.

По данному факту проводится проверка.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: деньги мошенник

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