В Жигулёвске полицейские задержали мужчину, в кармане джинс которого обнаружили сверток с наркотиком

199

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по городу Жигулёвску поступила информация о том, что местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские возле одного из жилых домов остановили ранее не судимого 46-летнего местного жителя. Оперуполномоченные в ходе личного досмотра в кармане джинс обнаружили и изъяли у него сверток с наркотическим средством . Мужчину задержали.

В ходе опроса, местный житель пояснил, что запрещенное вещество нашел на территории города и хранил для собственного употребления, без последующей цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хранение наркотических средств в крупном размере". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, чтобы выявить возможные связи задержанного с другими лицами, причастными к незаконному обороту наркотиков, и собрать дополнительные доказательства его противоправной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО