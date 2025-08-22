Я нашел ошибку
Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение.
Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России
Сотрудники отделения экономической безопасности Сызрани задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения.
В Сызрани в суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав
Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах.
Губерния вошла в программу развития выездного туризма «Открой твою Россию»
Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности.
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса 
Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов. 
Участник программы «Школа героев» ознакомился с агротехнологиями в одном из хозяйств Самарской области
Студентки самарских вузов подготовили свои яркие творческие выступления, среди которых песни, танцы, русские народные сказки и театральная постановка.  
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями - всего их теперь тринадцать.
В “Самарском океанариуме” снова акулье прибавление: в выходные пройдут бесплатные “Зубастые лекции” 
Арт-проект «Тенора XXI века».
Самарская филармония: открытие 85-го концертного сезона
В Жигулёвске полицейские задержали мужчину, в кармане джинс которого обнаружили сверток с наркотиком

22 августа 2025 10:06
199
Сотрудники полиции установили, что сверток с запрещенным веществом задержанный нашел на территории города.

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по городу Жигулёвску поступила информация о том, что местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские возле одного из жилых домов остановили ранее не судимого 46-летнего местного жителя. Оперуполномоченные в ходе личного досмотра в кармане джинс обнаружили и изъяли у него сверток с наркотическим средством . Мужчину задержали.

В ходе опроса, местный житель пояснил, что запрещенное вещество нашел на территории города и хранил для собственного употребления, без последующей цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хранение наркотических средств в крупном размере". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, чтобы выявить возможные связи задержанного с другими лицами, причастными к незаконному обороту наркотиков, и собрать дополнительные доказательства его противоправной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

 

Теги: Уголовное дело

