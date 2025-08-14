В Жигулёвске на территории садоводческого товарищества задержали наркомана

92

Из автомобиля подозреваемого сотрудники полиции изъяли метилэфедрон.

В июле текущего года оперуполномоченные отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Жигулёвску во время оперативно-профилактических мероприятий на территории одного из СНТ обратили внимание на транспортное средство. Водитель автомобиля демонстрировал признаки подозрительного поведения, осуществляя бесцельное перемещение по территории с явными попытками обнаружить скрытое от посторонних глаз место.

Когда автомобиль остановился, полицейские подошли, представились и попросили объяснить подозрительные передвижения. Житель Жигулевска 1989 года рождения при общении сбивался, заметно нервничал и неохотно отвечал на вопросы. Оперуполномоченные выписали мужчине постановление о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, после чего, за отказ от исполнения законных требований полицейских, составили соответствующий протокол об административном правонарушении.

Во время процедуры в присутствии понятых в подстаканнике салона автомобиля полицейские обнаружили и изъяли сверток бумаги с порошкообразным веществом. Задержанный пояснил, что в свертке – наркотики, которые он приобрел через Интренет и планировал употребить. Мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Результаты экспертизы показали, что, вещество является наркотическим средством в значительном размере.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.