Учительница географии из Тольятти вышла в полуфинал федерального шоу «Классная тема!»
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
Жителям 849 домов Самарской области начисление за тепло производится по нормативу
Самарчанка обокрала магазин в Кинель-Черкасском районе
Тольяттинец повелся на заманчивое предложение мошенника
S7 Airlines оштрафована за отказ пассажирам в перевозке
Самарцы забыли забрать в МФЦ 650 тысяч пакетов документов на недвижимость
В Жигулёвске на территории садоводческого некоммерческого товарищества задержали наркомана
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулёвске на территории садоводческого товарищества задержали наркомана

14 августа 2025 10:20
92
В Жигулёвске на территории садоводческого некоммерческого товарищества задержали наркомана

Из автомобиля подозреваемого сотрудники полиции изъяли метилэфедрон.

В июле текущего года оперуполномоченные отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Жигулёвску во время оперативно-профилактических мероприятий на территории одного из СНТ обратили внимание на транспортное средство. Водитель автомобиля демонстрировал признаки подозрительного поведения, осуществляя бесцельное перемещение по территории с явными попытками обнаружить скрытое от посторонних глаз место.

Когда автомобиль остановился, полицейские подошли, представились и попросили объяснить подозрительные передвижения. Житель Жигулевска 1989 года рождения при общении сбивался, заметно нервничал и неохотно отвечал на вопросы. Оперуполномоченные выписали мужчине постановление о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, после чего, за отказ от исполнения законных требований полицейских, составили соответствующий протокол об административном правонарушении.

Во время процедуры в присутствии понятых в подстаканнике салона автомобиля полицейские обнаружили и изъяли сверток бумаги с порошкообразным веществом.  Задержанный пояснил, что в свертке – наркотики, которые он приобрел через Интренет и планировал употребить. Мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Результаты экспертизы показали, что, вещество является наркотическим средством в значительном размере.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.

 

Теги: Стоп Наркотик

