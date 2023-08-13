В Жигулевском заповеднике тушат крупный пожар

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В Самарской области продолжают бороться с пожаром, который охватил территорию Жигулевского заповедника.



Из-за сухой и жаркой погоды в минувшую субботу, 12 августа, загорелись 20 и 21 кварталы Бахиловского участкового лесничества в районе Бахиловой Поляны в Жигулевске.



Площадь возгорания за сутки стремительно выросла с 1 до 8 гектар, сообщает ГТРК Самара.

Мэр Жигулевска Илья Сухих выехал на место происшествия.

«Сейчас на месте ЧП работает 205 человек, 40 единиц техники, в том числе от МЧС России 147 человек и 23 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены аэромобильная группировка, группа применения беспилотных авиационных систем, Волжский спасательный центр МЧС России. Ситуация находится на контроле», – рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.