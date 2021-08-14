В Жигулевске задержали водителя с опасным грузом и поддельным документом

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Во время несения службы на трассе М-5 «Урал» сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску остановили автомобиль «ISUZU», который перевозил опасный груз. Во время проверки документов мужчина предъявил сотрудникам полиции свидетельство, подтверждающее право на перевозку данной категории грузов. Подлинность документа вызвала у правоохранителей сомнения. В ходе технико-криминалистической экспертизы выяснилось, что документ не соответствует предъявляемым требованиям и является поддельным.

По информации полицейских, водитель - житель Московской области 1969 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел документ через сеть Интернет.

Возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.