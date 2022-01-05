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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулевске задержали автолюбителя с поддельными документами

5 января 2022 12:32
209
В Жигулевске задержали автолюбителя с поддельными документами

Во время несения службы сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Жигулевску на улице Ткачева для проверки документов остановили автомобиль «ВАЗ 2109». Водитель предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнение в его подлинности. Сотрудники полиции изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу,  т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских подозреваемый  - местный житель 1974 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел водительское удостоверение на одном из сайтов сети Интернет.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Теги: БДД

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