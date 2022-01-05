В Жигулевске задержали автолюбителя с поддельными документами

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Во время несения службы сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Жигулевску на улице Ткачева для проверки документов остановили автомобиль «ВАЗ 2109». Водитель предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнение в его подлинности. Сотрудники полиции изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских подозреваемый - местный житель 1974 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел водительское удостоверение на одном из сайтов сети Интернет.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.