В Жигулевске легковушка сбила ребенка

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5 июля на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло накануне в 19:25 часов в г. Жигулевске. Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2329», в районе дома №83 по улице Фрунзе, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2016 года рождения.

Тот перебегал проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Ребенок с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.