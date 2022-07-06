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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулевске легковушка сбила ребенка

6 июля 2022 12:19
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В Жигулевске легковушка сбила ребенка

5 июля на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали 12 человек. 

Одно из ДТП произошло накануне в 19:25 часов в г. Жигулевске. Водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2329», в районе дома №83 по улице Фрунзе, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2016 года рождения.

Тот перебегал проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Ребенок с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. 

Теги: ДТП

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