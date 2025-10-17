Я нашел ошибку
Главные новости:
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
В Жигулевске автомобилистка сбила пешехода – 78-летнюю женщину

17 октября 2025 12:46
161
В Жигулевске автомобилистка сбила пешехода – 78-летнюю женщину

16 октября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.

Одно дорожно-транспортное происшествие произошло в 17:50 в Жигулёвске. 52-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-111940, двигалась по улице Магистральной со стороны улицы Комсомольской в направлении микрорайона Г-1. В пути следования допустила наезд на пешехода – 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходу оказана разовая медицинская помощь.

Теги: ДТП

