В Жигулевске автомобилистка сбила пешехода – 78-летнюю женщину

161

16 октября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.

Одно дорожно-транспортное происшествие произошло в 17:50 в Жигулёвске. 52-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-111940, двигалась по улице Магистральной со стороны улицы Комсомольской в направлении микрорайона Г-1. В пути следования допустила наезд на пешехода – 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходу оказана разовая медицинская помощь.