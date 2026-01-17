Иномарка сбила девочку-пешехода в Промышленном районе Самары

16 января на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семь человек, в том числе один несовершеннолетний.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Промышленном районе Самары. Сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, установили: в 19:55 час. 39-летний мужчина, управляя автомобилем BMW X3, двигался по улице Ново-Садовой со стороны улицы Губанова в направлении проспекта Кирова. В пути следования, возле дома №383, допустил наезд на 14-летнюю девочку, пересекающую проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход госпитализирована.