Я нашел ошибку
Главные новости:
Авиакомпания S7 Airlines вновь оштрафована за овербукинг
Авиакомпания S7 Airlines вновь оштрафована за овербукинг
Самарский депутат предложил вернуть в паспорт РФ графу «национальность»
Самарский депутат предложил вернуть в паспорт РФ графу «национальность»
В Госдуме предложили мигрантам оплачивать свою депортацию заранее
В Госдуме предложили мигрантам оплачивать свою депортацию заранее
В России стартует X Всероссийский конкурс «Чемпионат по развитию внутреннего туризма «I LOVE RUSSIA-2026»
В России стартует X Всероссийский конкурс «Чемпионат по развитию внутреннего туризма «I LOVE RUSSIA-2026»
28-я гонка чемпионов состоится в Самарской области 24 января
28-я гонка чемпионов состоится в Самарской области 24 января
Рынок «Солнечный» в Самаре проверят после жалобы в соцсети
Рынок «Солнечный» в Самаре проверят после жалобы в соцсети
В Самару прибыли два новых трамвая "Львенок"
В Самару прибыли два новых трамвая "Львенок"
Россиянам начнут отключать газ за повторяющиеся нарушения правил безопасности
Россиянам начнут отключать газ за повторяющиеся нарушения правил безопасности
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.83
-0.7
EUR 90.54
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Иномарка сбила девочку-пешехода в Промышленном районе Самары

292
Иномарка сбила девочку-пешехода в Промышленном районе Самары

16 января на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семь человек, в том числе один несовершеннолетний. 

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Промышленном районе Самары. Сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, установили: в 19:55 час. 39-летний мужчина, управляя автомобилем BMW X3, двигался по улице Ново-Садовой со стороны улицы Губанова в направлении проспекта Кирова. В пути следования, возле дома №383, допустил наезд на 14-летнюю девочку, пересекающую проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход госпитализирована.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызранском районе столкнулись две Lada Vesta
16 января 2026, 10:44
В Сызранском районе столкнулись две Lada Vesta
23-летний водитель самостоятельно обратился в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение. Происшествия
331
В Сергиевском районе машина сбила мужчину и ребенка
15 января 2026, 11:50
В Сергиевском районе машина сбила мужчину и ребенка
Затем Лада наехала на припаркованное  транспортное средство Volvo. Происшествия
430
В Волжском районе перевернулась машина, пострадали двое
15 января 2026, 11:27
В Волжском районе перевернулась машина, пострадали двое
Также в автомобиле, в нарушение требований ПДД РФ, без специального детского удерживающего устройства находилась 3-летняя девочка, по счастливой случайности она... Происшествия
390
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
17 января 2026  12:08
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
148
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
362
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
390
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
814
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
514
Весь список