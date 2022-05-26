В Якутске не удаётся ликвидировать пожар на мусорном полигоне

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В Якутске пока не удаётся ликвидировать пожар на мусорном полигоне по Вилюйскому тракту. Общая площадь возгорания составляет 11 тыс кв м, сообщили в пресс-службе горадминистрации. С момента обнаружения пожара на полигоне 24 мая в работе круглосуточно задействованы более 10 единиц техники и личный состав сразу трёх профильных предприятий.

В начале неделе власти города сообщили, что пожар на площади 500 квадратов ликвидируют на территории городского полигона, где горит мусор. Отмечалось, что есть угроза распространения огня на лесную зону. Природоохранная прокуратура проводит проверку по факту ЧП, передает Радио Маяк.