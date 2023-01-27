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В Волжском районе задержан водитель, лишенный прав за нетрезвую езду

27 января 2023 10:40
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В Волжском районе задержан водитель, лишенный прав за нетрезвую езду

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В ходе надзора за дорожным движением на 29 километре автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в границах пос. Черновский Волжского района сотрудниками Госавтоинспекции Волжского района был остановлен автомобиль ВАЗ 21703 под управлением 23-летнего жителя г. Кинель.

В ходе общения с водителем полицейские почувствовали, что от него исходит резкий запах алкоголя. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения, на что водитель ответил отказом.

При сверке со специализированной базой данных, сотрудники ГИБДД установили, что гражданин годом ранее подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В настоящее время отделом дознания отдела МВД России по Волжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

Теги: БДД

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