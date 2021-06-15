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В Волжском районе мужчина утонул от переохлаждения

15 июня 2021 13:00
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В Волжском районе мужчина утонул от переохлаждения

14 июня в водоеме поселка Просвет Волжского района утонул мужчина 1979 года рождения.

Очевидцы происшествия написали заявление в полицию. В 15.20 спасатели водолазного отряда специального назначения приступили к обследованию дна водоема в месте предположительного утопления мужчины. Пропавшего удалось обнаружить спустя 2 часа поисков. Мужчину доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции для проведения следственных мероприятий. Причина произошедшего переохлаждение, вызванное резким перепадом температур воздуха и воды, сообщает ПСС по Самарской области.


Спасатели напоминают:
 Теплопроводность воды больше, чем теплопроводность воздуха, поэтому она мгновенно воздействует на всю поверхность тела. Организм человека начинает переохлаждаться, если он длительное время находится в воде. Переохлаждение тела в воде может привести к опасным для жизни судорогам.
Входить в воду нужно медленно.
Когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь.
Не рекомендуется купаться при температуре воды ниже 17 градусов.
Будьте осторожны! Берегите свою жизнь!

Теги: утонувшие ЧП на воде

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