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В Волжском районе ликвидировали пожар на площади 100 кв. метров

12 ноября 2024 13:20
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В Волжском районе ликвидировали пожар на площади 100 кв. метров

На тушение были поданы 2 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы.

Накануне в 22:00 диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в поселке Новоберезовский на улице Центральной горит неэксплуатируемое строение.

Прибыв на место, огнеборцы установили, что открытым пламенем горит заброшенное здание на площади 100 квадратных метров.
Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение поданы 2 ствола «Б». В 22:47 пожар был локализован, в 22:50 – объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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