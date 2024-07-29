В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань - Адлер

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Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе.

"Шесть вагонов лежат на боку", — сказали в ЕДДС, добавив, что еще три вагона "наклонилось".

Как уточнили в РЖД, с рельсов сошли восемь вагонов. По данным компании, причиной ЧП стал Камаз, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Авария произошла в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково.

По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, госпитализировали пять человек, в том числе одного ребенка. Все они находятся в стабильном состоянии.

Всего в поезде ехали 812 пассажиров, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

МЧС направило на место аварии два вертолета Ми-8, пострадавших эвакуировали. В ликвидации последствий аварии участвуют 324 человека и 109 единиц техники. Движение поездов остановили.

Как сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Фото: соцсети/РИА Новости