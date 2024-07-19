В Турции лесной пожар добрался до населенных пунктов и аэропорта

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В Турции лесной пожар, разгоревшийся под воздействием сильного ветра, достиг населенных пунктов, и для его тушения задействованы самолеты и вертолеты. Об этом сообщил телеканал A Haber.

По данным, возгорание началось в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир во второй половине дня.

«Продолжается тушение лесного пожара. Силами семи самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, четырех бульдозеров, четырех наземных команд и многочисленных пожарных из главного управления лесного хозяйства предпринимаются усилия по тушению пожара, который вспыхнул в лесном массиве в районе Зафер», - говорится в сообщении.

На месте работают два вертолета с ночным видением. Пожар продолжает разгораться из-за ветра и уже приближается к населенным пунктам. Также из-за огня возникли проблемы с работой международного аэропорта, пишет Газета.