В центре Самары на контактную сеть упало дерево

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После сильного ливня 2 ноября в центре Самары образовалась огромная пробка. Причиной стало упавшее дерево. Оно рухнуло на контактную сеть на перекрестке улиц Фрунзе и Красноармейской.

— Движение трамваев остановлено в оба направления, — сообщал департамент транспорта Самары.

Пробка образовалась вечером, около 17.24. Проехать тут не могли не только трамваи, но и автомобили. На место ЧП отправилась служба Трамвайно-троллейбусного управления. Примерно через час в дептрансе рассказали, что движение на перекрестке восстановили, пишет Самара-КП.