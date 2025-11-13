Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты проходят обучение для работы на новом оборудовании. В тестовом режиме аппарат начнет работу уже на следующей неделе.
В Отраденскую городскую больницу поставлен современный 32-срезовый компьютерный томограф
Водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир автобуса госпитализированы.
В Центральном районе Тольятти на перекрестке столкнулись иномарка и маршрутный автобус
Дмитрий Чубаров взял золото в одиночном и в парном разряде.
Дмитрий Чубаров из Самарской области - победитель Кубка России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА
В Йошкар-Оле завершились соревнования первого этапа Любительской следж-хоккейной лиги (ЛСХЛ) сезона 2025/2026.
Сборная Самарской области - победитель первого этапа Любительской следж-хоккейной лиги 
Будьте внимательны и осторожны!
14 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В Центральном районе Тольятти на перекрестке столкнулись иномарка и маршрутный автобус

13 ноября 2025 14:45
53
Водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир автобуса госпитализированы.

Получив информацию о ДТП, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия.

По предварительным данным, примерно в 12:50 13 ноября, 73-летняя женщина, управляя автомобилем Kia двигалась по ул. Карла Маркса, в пути следования на перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Комсомольской проехала перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора и столкнулась с маршрутным автобусом Citroën, под управлением 65-летнего водителя.

Пострадавшие-  водитель автомобиля Kia и несовершеннолетний пассажир автобуса направлены в медицинское учреждение.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП Тольятти

Пострадали пассажиры второго автомобиля.
12 ноября 2025, 14:29
В Тольятти на улице Куйбышева столкнулись две иномарки, погибли водитель и пассажир одного из автомобилей
Пострадали пассажиры второго автомобиля. Происшествия
687
После столкновения автомобиль отбросило на световую опору.
08 ноября 2025, 20:50
В Тольятти при столкновении двух легковых автомобилей погиб один из водителей
После столкновения автомобиль отбросило на световую опору. Происшествия
1181
В настоящее время медики оказывают помощь водителю и двум пассажирам.
26 сентября 2025, 19:38
В Тольятти на Обводном шоссе перевернулась иномарка
В настоящее время медики оказывают помощь водителю и двум пассажирам. Происшествия
951
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
196
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
521
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
479
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
525
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
465
