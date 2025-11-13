В Центральном районе Тольятти на перекрестке столкнулись иномарка и маршрутный автобус

53

Получив информацию о ДТП, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия.

По предварительным данным, примерно в 12:50 13 ноября, 73-летняя женщина, управляя автомобилем Kia двигалась по ул. Карла Маркса, в пути следования на перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Комсомольской проехала перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора и столкнулась с маршрутным автобусом Citroën, под управлением 65-летнего водителя.

Пострадавшие- водитель автомобиля Kia и несовершеннолетний пассажир автобуса направлены в медицинское учреждение.

Фото: ГУ МВД СО