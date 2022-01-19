В Тольятти задержали водителя в пять раз пьянее нормы

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Экипажу ДПС ГИБДД в Тольятти при несении службы на территории Автозаводского района от активистов общественной организации поступила информация о том, что по улице Льва Яшина движется автомобиль «Лада Приора», водитель которого предположительно находится в нетрезвом состоянии.

Экипажем ДПС указанный автомобиль был остановлен. Водителем транспортного средства оказался 30-летний мужчина, который согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат освидетельствования показал 0,797 мг/л наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе, что превышает допустимую норму почти в пять раз. Также у водителя отсутствовал полис ОСАГО.

В отношении правонарушителя собраны материалы об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ, (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства).

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, сообщает облМВД.