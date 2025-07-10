В Тольятти задержали неудавшегося наркозакладчика

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Задержанный - 25-летний тольяттинец, в прошлом уже судимый за незаконный оборот наркотиков.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти получили оперативные сведения о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

С целью отработки полученной информации, оперативники задержали подозреваемого возле одного из многоквартирных домов в Центральном районе Тольятти. В присутствии понятых полицейские обнаружили у мужчины сверток с порошкообразным веществом. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Установлено, что задержанный – 25-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

Результаты экспертизы показали, что в изъятом свертке находилось наркотическое средство – N-метилэфедрона, общей массой 1,36 гр, что законодатель относит к крупному размеру.

Задержанный пояснил полицейским, что приобрел наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем «закладок» на территории города.

В настоящее время СУ У МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

Подозреваемому по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают мероприятия по выявлению фактов противоправной деятельности злоумышленника, а также каналы поступления наркотиков на территорию региона.