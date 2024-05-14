В Тольятти взыскали в пользу сына мужчины, погибшего по вине соседа, компенсацию морального вреда

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Судебные приставы г. Тольятти взыскали в пользу сына мужчины, погибшего по вине соседа, компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Житель г. Тольятти, проживающий в коммунальной квартире, стал жертвой конфликта со своим соседом. В ходе спора мужчина, проживающий в соседней комнате, перешел от слов к действиям и нанес потерпевшему несколько ударов по голове, телу и конечностям. В результате полученных черепно-мозговых травм у мужчины началось кровоизлияние в мозг, что и стало причиной летального исхода.

Суд признал соседа виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы. Также обязал его выплатить сыну погибшего компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти в отношении осужденного возбудили соответствующее исполнительное производство. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, обращено взыскание на находящиеся на расчетных счетах денежные средств и на получаемую им в колонии заработную плату.

В результате принятых сотрудником Службы мер задолженность была полностью погашена — моральный вред компенсирован. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.