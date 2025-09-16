В Тольятти выявлен очаг дикого произрастания мака и конопли общей площадью более 100 кв. м

162

В начале сентября текущего года сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти выявлен очаг дикого произрастания мака и конопли общей площадью более 100 квадратных метров. Полицейские вынесли Администрации района предписание о принятии мер по уничтожению дикорастущих растений.

Участковые уполномоченные полиции, совместно с представителями территориального Общественного совета и местного самоуправления провели мероприятие по ликвидации растений путем скашивания, сбора и сжигания.

Сотрудники полиции напоминают, что культивирование растений, содержащих наркотические компоненты, является уголовно наказуемым деянием. Максимальная санкция ст.231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет.

Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Николай Шахов отметил: «Во время оперативно-профилактических мероприятий полицейские призывают жителей региона сообщать о ставших известными фактах нарушения закона. Обращения к гражданам размещаются на официальных страницах полиции в социальных сетях, публикуются в региональных СМИ и на новостных порталах.

Сообщить о нарушениях можно несколькими способами: по телефону вызова экстренных служб 112, через официальные сайты ведомств или при личном обращении в ближайший отдел полиции. Оперативность получения информации играет ключевую роль в предотвращении правонарушений и задержании нарушителей».