Главные новости:
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
В Тольятти выявлен очаг дикого произрастания мака и конопли общей площадью более 100 кв. м

16 сентября 2025 11:39
162
В начале сентября текущего года сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти выявлен очаг дикого произрастания мака и конопли общей площадью более 100 квадратных метров. Полицейские вынесли Администрации района предписание о принятии мер по уничтожению дикорастущих растений.

Участковые уполномоченные полиции, совместно с представителями территориального Общественного совета и местного самоуправления провели мероприятие по ликвидации растений путем скашивания, сбора и сжигания.

Сотрудники полиции напоминают, что культивирование растений, содержащих наркотические компоненты, является уголовно наказуемым деянием. Максимальная санкция ст.231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет.

Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Николай Шахов отметил: «Во время оперативно-профилактических мероприятий полицейские призывают жителей региона сообщать о ставших известными фактах нарушения закона. Обращения к гражданам размещаются на официальных страницах полиции в социальных сетях, публикуются в региональных СМИ и на новостных порталах.

Сообщить о нарушениях можно несколькими способами: по телефону вызова экстренных служб 112, через официальные сайты ведомств или при личном обращении в ближайший отдел полиции. Оперативность получения информации играет ключевую роль в предотвращении правонарушений и задержании нарушителей».

