В Тольятти Volkswagen сбил насмерть самокатчика

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В ночь на понедельник, 30 июня, в Самарской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась в Автозаводском районе Тольятти, пишет 63.ру.

«По предварительной информации, 29 июня года примерно в 22:28 50-летний мужчина на Volkswagen Caravelle двигался по улице Фрунзе со стороны проспекта Степана Разина в направлении улицы Жукова. В пути следования возле дома № 1 водитель наехал на СИМ под управлением 30-летнего мужчины, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Водитель самоката погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.