В Тольятти водитель врезался в столб

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3 октября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 16:40 в Центральном районе г. Тольятти. 32-летний водитель автомобиля «LADA Kalina» двигался по ул. Кунеевской в направлении ул. Диагональной. В пути следования, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на световую опору, расположенную справа по ходу движения автомобиля. Водитель доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.