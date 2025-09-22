В Тольятти в машине нашли пассажира с наркотиками

172

В середине сентября текущего года сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки автомобиль Volkswagen Polo.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение пассажира, который заметно нервничал и просил ускорить проверку. Госавтоинспекторы проверили документы, удостоверяющие его личность, предположили, что мужчина 1977 года рождения находится в состоянии наркотического опьянения и предложили пройти ему освидетельствование. После того, как пассажир отказался от медицинской процедуры, при составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.9 КоАП РФ, в ходе личного досмотра в присутствии понятых, в сумке досматриваемого обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель пояснил полицейским, что изъятое – запрещенное вещество, которое он приобрел для собственного употребления, без цели сбыта.

Согласно полученным результатам экспертизы, безработный местный житель хранил наркотическое вещество – метадон в значительном размере.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.