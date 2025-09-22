Я нашел ошибку
Главные новости:
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти в машине нашли пассажира с наркотиками

22 сентября 2025 11:29
172
В Тольятти в машине нашли пассажира с наркотиками

В середине сентября текущего года сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки автомобиль Volkswagen Polo.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение пассажира, который заметно нервничал и просил ускорить проверку.  Госавтоинспекторы проверили документы, удостоверяющие его личность, предположили, что мужчина 1977 года рождения находится в состоянии наркотического опьянения и предложили пройти ему освидетельствование. После того, как пассажир отказался от медицинской процедуры, при составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.9 КоАП РФ, в ходе личного досмотра в присутствии понятых, в сумке досматриваемого обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель пояснил полицейским, что изъятое – запрещенное вещество, которое он приобрел для собственного употребления, без цели сбыта.

Согласно полученным результатам экспертизы, безработный местный житель хранил наркотическое вещество – метадон в значительном размере. 

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. 

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в Самаре таксист обвиняется в хранении наркотического средства
19 сентября 2025, 11:00
В Самаре таксист обвиняется в хранении наркотического средства
Во время несения службы в ночное время на ул. Владимирской областного центра сотрудники Госавтоинспекции для проверки остановили автомобиль ОMODA. Происшествия
406
В Тольятти выявлен очаг дикого произрастания мака и конопли общей площадью более 100 кв. м
16 сентября 2025, 11:39
В Тольятти выявлен очаг дикого произрастания мака и конопли общей площадью более 100 кв. м
Сотрудники полиции напоминают, что культивирование растений, содержащих наркотические компоненты, является уголовно наказуемым деянием. Происшествия
546
В Сергиевском районе во время операции «Мак-2025» скосили поле конопли
15 сентября 2025, 10:20
В Сергиевском районе во время операции «Мак-2025» скосили поле конопли
Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, культивирование сортов конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества, является... Происшествия
471
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
501
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
466
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
707
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
714
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
483
Весь список