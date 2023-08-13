В Тольятти в ДТП пострадала 6-летняя девочка

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ДТП произошло в г. Тольятти 12 августа. В 12:50 водитель 1986 г.р., управляя мотоциклом Кавасаки 1400 GTR, в пути следования, в районе дома № 56 по ул. Дзержинского, на регулируемом перекрестке ул. Дзержинского и проспекта Ст. Разина, при повороте налево по зеленому сигналу, не предоставил преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение с автомашиной Datsun on-DO, под управлением водителя 1995 г.р., который двигался в прямом встречном направлении. С места ДТП госпитализирован водитель мотоцикла. Пассажирке автомобиля – девочке 2017г.р. назначено амбулаторное лечение.