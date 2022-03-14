В Тольятти тушили пожар в многоквартирном доме

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В воскресенье, 13 марта, в Тольятти произошел пожар. В многоэтажном доме в Автозаводском районе загорелась квартира на 14 этаже.

ЧП произошло в 49 доме по улице Свердлова. Предположительно горели личные вещи в квартире на верхнем, 14 этаже. Площадь пожала составила 15 квадратных метра.

В сети сообщается, что в результате пожара пострадала хозяйка жилища. Очевидцы сообщают, что из подъезда эвакуировано 10 человек. Однако официальных заявлений в ГУ МЧС России по Самарской области пока не давали, пишет ГТРК Самара.