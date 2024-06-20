В Тольятти судебные приставы обязали убрать с прилавка опасные продукты

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Ценники привели в надлежащий вид.

В одном из магазинов г. Тольятти организацией, занимающейся защитой прав потребителей, было замечено, что ценники на полках не позволяют четко идентифицировать стоимость товаров, а некоторые продукты на упаковке не имели информацию о производителе и сроке годности. С требованием устранить нарушения организация обратилась в суд, где было принято решение об обязании владельцу торговой точки убрать с прилавков некачественные и опасные пищевые продукты и предоставить потребителям всю необходимую информацию о товаре. Соответствующее исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов Автозаводского района № 1 г. Тольятти.

Судебный пристав уведомил должника о возбужденном исполнительном производстве, разъяснив последствия несвоевременного исполнения судебного решения. Однако в установленный срок требования, изложенные в исполнительном документе, исполнены не были. В результате в отношении индивидуального предпринимателя вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также о запрете на выезд за пределы Российской Федерации.

Примененные меры побудили устранить все установленные ранее нарушения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.