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В Тольятти судебные приставы обязали родителей проверить здоровье двухлетней дочери

24 апреля 2023 10:35
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В Тольятти судебные приставы обязали родителей проверить здоровье двухлетней дочери

Судебные приставы г. Тольятти добились, чтобы родители 2-хлетней девочки проверили здоровье малышки с целью диагностики возможного аутоиммунного заболевания.

В суд поступил иск в отношении тольяттинской супружеской пары. Причиной послужило ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по обеспечению ребенка прохождением медицинского осмотра с целью постановки или исключения опасного диагноза. Рассмотрев материалы дела, суд обязал мужчину и женщину обеспечить дообследование своей малолетней дочери.

Исполнительные листы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти. В рамках исполнительных производств сотрудником Службы был применен комплекс мер принудительного исполнения, в том числе ограничение должников в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В результате принятых судебным приставом мер и неоднократных бесед о необходимости заботы о здоровье ребенка родители всё же обеспечили малышке прохождение медицинского обследования.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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