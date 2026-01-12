В Тольятти столкнулись две Лады, есть пострадавший

11 января на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало четыре человека.

Одно ДТП произошло в Центральном районе Тольятти в 11:00 час. Госавтоинспекторы, прибыв на место ДТП, установили: 67-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Priora, двигался по улице Комсомольской со стороны улицы Садовой в направлении улицы Карла Маркса. В пути следования, на регулируемом перекрестке, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной LADA Kalina, под управлением 39-летней женщины, движущейся по улице Карла Маркса со стороны Молодежного бульвара на разрешающий сигнал светофора. Водитель LADA Priora госпитализирован.