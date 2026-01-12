Я нашел ошибку
Полученные в МНИЦТМ пористые материалы могут оказаться весьма перспективными также, например, в медицинской отрасли для костных имплантов.
Химики Самарского политеха открыли новые пористые материалы
По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по военно-политической подготовке.
В Управлении Росгвардии СО стартовал зимний период подготовки
По информации Приволжское УГМС 13 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С.
13 января в регионе небольшой снег, до -7°С
Мужчина сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Написав заявление, он указал, кто является похитителем.
Судебные приставы Сызрани взыскали штраф с мужчины за ложный донос на знакомую
Огнем были объяты 30 квадратных метров.
Сегодня в Ставропольском районе горела баня
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
Все желающие могли принять участие в мастер-классах по песочной анимации и декоративно-прикладному творчеству.
Благотворительная акция «Рождение добра» прошла в Самаре, объединив более 300 особенных детей и подростков
Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.
Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры Самарской области
В Тольятти столкнулись две Лады, есть пострадавший

180
В Тольятти столкнулись две Лады, есть пострадавший

11 января на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало четыре человека.

Одно ДТП произошло в Центральном районе Тольятти в 11:00 час. Госавтоинспекторы, прибыв на место ДТП, установили: 67-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Priora, двигался по улице Комсомольской со стороны улицы Садовой в направлении улицы Карла Маркса. В пути следования, на регулируемом перекрестке, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной LADA Kalina, под управлением 39-летней женщины, движущейся по улице Карла Маркса со стороны Молодежного бульвара на разрешающий сигнал светофора. Водитель LADA Priora госпитализирован.

Новости по теме
В Самаре легковушка врезалась в трактор
12 января 2026, 12:29
В Самаре легковушка врезалась в трактор
ДТП произошло в Красноглинском районе. В итоге дорожной аварии водитель трактора госпитализирован. Происшествия
175
18-летнюю девушку-пассажирку и водителя ВАЗ-2115 с места ДТП госпитализировали.
11 января 2026, 10:47
В Волжском районе столкнулись Lada Vesta и ВАЗ-2115
18-летнюю девушку-пассажирку и водителя ВАЗ-2115 с места ДТП госпитализировали. Происшествия
657
Сотрудники ДПС, патрулирующие территорию, убедились, что медицинская помощь участникам ДТП не требуется, и зафиксировали правонарушения, допущенные водителем.
09 января 2026, 12:14
Ночью на улице Самарской мужчина, управляя автомобилем Audi, совершил наезд на бетонные блоки
Сотрудники ДПС, патрулирующие территорию, убедились, что медицинская помощь участникам ДТП не требуется, и зафиксировали правонарушения, допущенные водителем. Общество
788
В центре внимания
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
173
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
228
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1245
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
969
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
924
