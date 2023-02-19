В Тольятти столкнулись две Лады, двое пострадали

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18 февраля 2023 года на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в в 22:27 в Тольятти в Автозаводском районе в 20:10. Водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Лада Гранта, двигался по улице Дзержинского. В районе дома № 56 по ул. Дзержинского на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Лада Приора под управлением водителя 2002 года рождения. Пострадали водитель автомобиля Лада Приора и женщина-пассажир автомобиля Лада Гранта 1972 года рождения. Доставлены в медицинское учреждение.