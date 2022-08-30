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В Тольятти сгорели два автовоза с новыми машинами

30 августа 2022 10:31
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В Тольятти сгорели два автовоза с новыми машинами

Во вторник 30 августа Автозаводском районе Тольятти случилось ЧП. На улице Транспортная, 12А, на автостоянке загорелись два автовоза с 16 товарными легковыми машинами.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, пожару был присвоен ранг вызова «1-БИС». В тушении участвовали 37 человек и 9 единиц техники. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал, за исключением транспортных средств. Огнем было уничтожено 6 легковых автомобилей «Лада Гранта», а два автомобиля «Нива» получили механические повреждения, пишет ГТРК Самара. 

Теги: Пожар

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