В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, уклонявшегося от отбытия наказания

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Жителя Тольятти, объявленного в розыск, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе города.

Около пяти часов вечера на улице Шлюзовой стражи правопорядка обратили внимание на мужчину – его внешность подходила под описание из ориентировки, полученной ранее. Патрульные задержали предполагаемого злоумышленника. Установив его личность, росгвардейцы выяснили, что местный житель 1993 года рождения действительно объявлен в розыск по инициативе ФСИН – сотрудники правоохранительных органов искали его как осужденного, уклоняющегося от отбытия наказания.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.