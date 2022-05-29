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В Тольятти пьяный водитель лишился свободы

29 мая 2022 11:26
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В Тольятти пьяный водитель лишился свободы

Во время несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти  в районе дома 35 по Ленинскому проспекту для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства. За рулем транспортного средства находился житель Автозаводского района 1991 года рожденияСотрудники Госавтоинспекции при общении с водителем выявили у него признаки алкогольного опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом. 

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» выяснилось, что ранее мужчина дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. В обоих случаях судьи назначали мужчине наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением прав на срок 1 год 6 месяцев. Однако соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь нарушил закон.

Возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» уголовное дело с обвинительным актом отделом дознания ОП№21  Управления МВД России по г. Тольятти направлено в суд.

Автозаводский районный суд г.  Тольятти доказательства, собранные дознавателем отдела дознания ОП № 21 Управления МВД России по г. Тольятти капитаном полиции Елизаветой Гладковой, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, преступник лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Теги: БДД

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